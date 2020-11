대선 불복·정책 공백 우려에…美 경제 대선 직후 더 큰 위기

누가 당선돼도 석달간 긴장 직면

코로나 재확산·부양책 지연 등 악재 즐비

[아시아경제 권재희 기자] 미국 경제가 대통령 선거 이후 더 큰 위기에 직면할 것이란 전망이 나오고 있다. 대선 불복 우려에 어느 쪽이 당선되더라도 대통령 취임이 있는 1월까지는 공백이 불가피하다는 전망이 설득력을 얻고 있기 때문이다. 최근 들어 미국 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 다시 급증하고 있는 점도 경기 위축 요인으로 꼽힌다.

2일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 대선 이후부터 대통령 취임이 있는 1월20일까지 석 달여간 미국경제가 심각한 긴장에 직면했다고 분석했다. 이 기간은 선거에서 승리한 대선후보가 정권 인수계획을 세우는 기간이지만, 올핸 코로나19 대유행과 이를 악화시킬 수 있는 겨울철이 도래하면서 몇몇 산업이 침체를 겪을 수 있다고 보도했다.

대선을 둘러싼 복잡해진 정치적 셈법도 추가 경기부양책 진행을 어렵게 만드는 요소로 꼽힌다. 트럼프 대통령이 재선에 성공한다고 하더라도 민주당이 상원선거에서 승리하면 경기부양법안을 심의할 의회는 레임덕으로 정치적 추진력을 얻기 힘든 상황에 놓인다. 트럼프 대통령이 재선에 실패할 경우 공화당측에서는 이를 민주당을 압박하는 카드로 사용해 정치적 교착상태가 이어질 것이란 해석이 나온다.

트럼프 대통령이 시사한 추가 경기부양책은 2조달러(약 2271억원)를 웃돌 것으로 예상된다.

WP는 대표적으로 식당, 호텔, 항공 등의 산업군이 타격을 받을 것으로 내다봤다. 사람들의 이동이 줄어드는 겨울철이 다가오는 데다 코로나19 대유행으로 외출을 삼가면서 미 전역 레스토랑의 40%가 정부의 추가지원이 없으면 3월까지 영업을 중단할 것으로 조사됐다. 또 코로나19로 4000만개의 여행 관련 일자리가 사라진 것으로 확인됐는데, 연방정부의 추가 재정 투입 없이는 올 연말까지 100만개의 일자리가 더 사라질 것으로 전망된다. 주요 항공사들은 지난 9월 연방정부의 지원 프로그램이 만료된 이후 이미 수만건의 무급휴가 계획을 발표한 바 있다. 여기다 12월 중순부터는 수백만명이 실업수당을 소진하기 시작할 것으로 보여 경기 전망은 더욱 어두운 상황이다.

미국의 싱크탱크 미국기업연구소의 경제전문가 마이클 스트레이트는 "모든 상황이 워싱턴이 최악 중의 최악의 상황으로 치닫고 있음을 시사한다"고 분석했다.

코로나19 확진자가 급증하면서 주요 경제지표도 휘청이고 있다. 코로나19 재확산에 지난 28일(현지시간) 다우지수는 전 거래일 대비 3.43% 하락, S&P500지수는 3.53% 하락하며 코로나19 대유행이 한창이던 3월 이후 가장 큰 폭으로 떨어졌다.

이에 코로나19로 타격을 입은 산업들이 정부의 추가 경기부양책만을 기다리고 있지만 이마저도 쉽지 않을 것으로 전망된다. 도널드 트럼프 대통령은 "대선 이후 우리는 당신이 본 적 없는 최고의 부양 패키지를 얻을 것"이라며 추가 경기부양책을 시사했지만 이마저도 쉽지 않을 것이란 관측이다. 트럼프 대통령과 낸시 펠로시 민주당 하원의장은 경기부양책을 두고 격돌해왔다. 양측은 미국 가정에 대한 직접적인 재정지원 등에 대해서는 의견이 일치하지만, 사업자에 대한 부채 유예 및 주정부 지원 등에 대해서는 합의를 보지 못하고 있기 때문이다.

베스 앤 보비노 S&P글로벌 수석 미국 이코노미스트는 "누가 대통령이 되더라도 어려운 현실을 직면하게 될 것"이라며 "미국 경제가 더 경기 침체로 달려 나가고 있지는 않지만, 회복 신호 역시 그다지 긍정적이지 않다"고 평가했다.

존 레티에리 경제혁신그룹 대표는 "현재 상원 공화당원들이 백악관과 합의하기 어렵다면 이는 선거 후에도 불가능하다는 신호"라며 "이는 이미 불안정한 경제에 더욱 치명상을 입힐 것"이라고 분석했다.

