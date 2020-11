벤츠 사회공헌위, 부산 사회복지기관에 기부금 5억원 전달

메르세데스-벤츠 기브앤 레이스 버추얼 런 부산 통해 기부금 조성

[아시아경제 김지희 기자] 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 언택트 방식의 기부 문화 확산 캠페인 ‘메르세데스-벤츠 기브앤 레이스 버추얼 런 부산’을 통해 조성된 기부금 5억원을 부산광역시 내 사회복지기관에 전달했다고 3일 밝혔다.

지난 2일 부산시청에서 열린 기부금 전달식에는 변성완 부산광역시 시장 권한대행과 김지섭 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회 의장 직무대행 및 유재진 위원(스타자동차 회장), 사회복지법인 박두준 아이들과미래재단 상임이사 등이 참석했다.

이번 행사를 통해 조성된 기부금 전액은 사단법인 부산광역시아동복지협회, 부산광역시 그룹홈지원센터, 부산 사회복지법인 새길공동체, 개금종합사회복지관, 사하구종합사회복지관 등 부산 지역 내 5개의 사회복지기관들에 전달될 예정이다. 부산 지역 취약계층 아동 및 청소년의 의료비와 교육비 지원을 위한 비용으로 사용될 계획이다.

메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 ‘제6회 메르세데스-벤츠 기브앤 레이스 버추얼 런 부산’을 지역 시민 1만여명이 참여한 가운데 지난달 17일부터 이틀간 성공적으로 개최했다. 참가비 및 추가 기부금을 통해 약 5억원의 기부금도 조성했다. 이를 통해 메르세데스-벤츠 기브앤 레이스는 지난 2017년 첫 대회를 시작으로 이번 6회 대회까지 지난 3년여간 누적 참가자 6만여명, 누적 기부액 31억여원을 기록했다.

김 대행은 “기브앤 레이스 버추얼 런 부산에 보내주신 뜨거운 성원에 깊이 감사드리며, 시민들의 따뜻한 마음이 부산 지역 취약계층의 아동 및 청소년들에게 전달될 수 있어 더욱 뜻 깊게 생각한다”며 “메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 앞으로도 나눔 확산을 위해 긍정적 영향력을 발휘하고 더 많은 곳에 나눔의 혜택을 전달할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr