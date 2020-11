'마윈 소환' 군기잡기 나선 中 금융당국

"규제당국이 혁신 눌러" 발언에…상장 앞둔 앤트그룹 경영진 소환

[아시아경제 베이징=조영신 특파원]중국 금융당국의 보수적 정책 기조를 작심하고 비판한 중국 최고 부호 마윈 알리바바 창업자가 결국 당국에 불려들어가 질책을 받았다.

알리바바 자회사인 앤트그룹이 전세계 최대 기업공개(IPO)를 앞둔 상황에서 창업자를 소환하면서 '군기잡기'라는 해석이 나온다.

3일 중국 관영 글로벌타임스 등에 따르면 중국 중앙은행인 인민은행과 은행보험감독관리위원회, 중국증권감독관리위원회 등 금융당국은 전날 마윈 전 알리바바 회장을 비롯해 징셴둥 앤트그룹 회장, 후샤오밍 앤트그룹 사장 등 주요 경영진을 소환했다.

중국 금융당국은 앤트그룹 경영진 소환 배경에 대해 구체적으로 설명하진 않았다. 글로벌타임스는 다만 지난달 24일 상하이에서 열린 '와이탄금융서밋'에서 마윈의 기조연설 내용이 소환 배경일 수 있다고 추정했다.

마윈은 당시 "세계 금융 규제 당국이 혁신을 억누르고 있다"면서 "과거와 같은 방식으로 미래를 관리할 수 없는 만큼 중국도 혁신을 수용하는 제도를 추진해야 한다"고 당국을 향해 직격탄을 날렸다. 이어 "중국 금융시스템은 건전성의 문제가 아니라 은행 등 금융기관이 제 역할을 하지 않는 기능 부재가 문제"라고 했다. 중국 대형 국유 은행들의 담보 대출 관행을 빗댄 것이다.

이런 발언이 중국 당국의 심기를 불편하게 만들었다는 게 현지의 평가다.

마윈의 발언이 듣기에 따라 당국이 '혁신'이라는 시대 흐름에 뒤처지고 있다는 비판으로 들릴 수 있기 때문이다.

또 규제로 인해 앤트그룹의 사업확장이 어렵다는 뜻을 에둘러 나타냈다는 해석도 나온다. 홍콩과 상하이 동시 상장을 앞둔 앤트그룹 경영진을 불러들인 조치가 중국 금융당국의 경고이자 군기잡기라는 분석이 나오는 이유다.

중국 금융당국은 앤트그룹 경영진 소환에 앞서 온라인 대출에 대한 엄격한 규제 방안을 발표했다. 개인 1인당 대출금액은 30만 위안(한화 5083만원), 기업대출은 100만 위안(1억6900만원)을 초과할 수 없도록 했다. 연체 등 신용불량자 양산을 우려한 조치다.

인민은행도 잠재적 금융시장 불안을 감안, 대형 온라인 기술기업의 금융산업 진입 위험에 대한 보고서를 냈다. 알리바바와 텐센트 등 온라인 기술기업이 금융서비스 분야에 진출, 생태계를 바꾸는 등 긍정적인 역할을 하고 있지만 독점 등의 문제를 야기할 수 있다는 것이다.

보고서는 앤트그룹을 꼭 집어서 '대마불사'의 위험을 경고했다. 앤트그룹은 10억명의 개인 정보를 보유하고 있으며, 118조 건의 디지털 결제 거래 내역을 보유하고 있는 것으로 알려지고 있다.

앤트그룹의 규모가 너무 커서 위험 발생시 심각한 금융시장 불안을 초래할 수 있다는 점을 중국 금융당국이 우려하고 있는 것으로 보인다.

글로벌 타임스는 금융 전문가의 말을 인용, "금융당국이 첨단 금융기업의 발전을 유도해야 하지만 적절한 규제 방안도 필요하다"면서 "통제불능 상황이 발생하지 않도록 성장과 규제의 균형점을 찾아야 한다"고 밝혔다.

앤트그룹 경영진은 당국에 안전한 혁신과 관리감독 수용, 실물경제 기여 등을 지속적으로 추진해 민생 경제에 기여하겠다고 밝혔다.

앤트그룹은 오는 5일 홍콩증시 상장을 눈앞에 두고 있다. 최근 IPO를 통해 345억달러의 자금을 조달해 전세계 IPO 역사상 최대를 기록했다. 앤트그룹 인터넷 일반 공모주 청약에는 515만5600명이 몰려 경쟁률은 870대1을 보였다.

