서울·인천·경기 지자체 행정서비스 품질 조사에서 종로구 전체 1위

표준협, 2020년 KS-SQI 서울·인천·경기 지방기초자치단체 서비스품질조사 실시

[아시아경제 김철현 기자] 한국표준협회(회장 이상진)는 지난 8월에서 10월까지 3개월에 걸쳐 실거주 주민들을 대상으로 실시한 서울·인천·경기 지방자치단체 행정서비스 품질 조사에서 종로구가 전체 1위를 차지했다고 3일 밝혔다. 해당 조사는 서울특별시 25개 자치구와 인천광역시 인구 30만 명 이상인 6개 자치구, 경기도 인구 30만 명 이상인 16개 시 등 총 47개 기초 지방자치단체의 행정서비스에 대해 실시됐다. 한국서비스품질지수(KS-SQI) 공공부문 모델을 활용한 이번 조사는 최근 6개월 이내 1회 이상 해당 지역의 행정서비스를 이용한 경험이 있는 20대~50대의 남녀 고객을 대상으로, 서울·경기는 지자체당 300명, 인천은 구당 200명씩 인터넷 패널조사를 통해 진행했다.

서울시 25개 자치구 조사결과 평균 68.7점, 인천은 인구 30만 명 이상 6개 자치구 조사결과 평균 65.0점을 기록했다. 경기도 인구 30만 명 이상 16개 시 조사결과는 평균 64.7점으로 3개 지자체의 서비스품질 수준을 비교했을 때 서울시가 인천시 대비 3.7점, 경기도 대비 4.0점 높은 점수를 기록했다. 경기도에서 가장 높은 점수를 얻은 성남시의 경우 68.8점으로, 서울시 자치구와 비교했을 때 11위 수준 정도로 평가됐다. 인천에서 가장 높은 점수를 얻은 연수구의 경우 67.6점으로, 서울시 자치구 20위 수준 정도의 서비스 품질 격차를 나타냈다.

서울시 종로구의 경우 71.5점으로 지난해 조사에 이어 2년 연속 1위를 차지했다. 서울시 25개 자치구 뿐 아니라 인천, 경기까지 통틀어 모든 자치단체 중에서 가장 높은 점수를 받았다. 다음으로 영등포구, 양천구, 송파구, 성동구, 강서구 순으로 높은 점수를 나타냈다. 1위인 종로구는 공공성, 적극성, 신뢰성, 접근성, 편리성, 쾌적성·심미성 차원에서 타 구 대비 높은 평가를 받았다.

경기도의 경우 성남시가 68.8점으로 조사 대상 16개 시 중에서 가장 높은 점수를 받았다. 다음으로 안산시, 용인시, 안양시, 남양주시, 부천시 순으로 점수가 높았다. 성남시는 본원적 서비스, 공공성, 친절성·개인화, 적극성, 신뢰성, 적절성, 접근성, 편리성, 쾌적성·심미성 등 모든 차원에서 타 시 대비 높은 평가를 받았다. 올해 처음 조사를 실시한 인천시는 연수구가 67.6점으로 인천 6개 자치구 중 행정 서비스품질 수준이 가장 높게 평가됐다. 그 다음으로 계양구, 남동구, 부평구, 서구, 미추홀구의 순으로 나타났다.

각 자치단체가 가장 역점을 둬야 할 정책 분야가 무엇인지에 대한 질문에는, 조사대상 3개 시·도에서 공통적으로 '경제(일자리) 분야'가 가장 높은 답변 비중을 차지했다. 서울시 거주민의 22.9%, 인천시 거주민의 28.2%, 경기도 거주민의 27.6%가 해당 분야를 꼽았다. 이상진 한국표준협회 회장은 "작년 대비, 서울과 경기의 서비스품질수준 격차가 6.6점에서 3.7점으로 줄어드는 등 1년 사이에 많은 변화가 있었으나, 1위를 포함한 상위권 지자체의 분포는 대체로 유지되는 모습을 보였다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr