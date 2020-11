증시로? 전세자금으로?…시중은행, '잠자는 돈' 한달 새 뚝 '↓'

5대 은행 10월 요구불예금 전월비 2조8500억 급감

8~9월 급증했던 것과 상반된 수치

공모주 청약 열풍과 전셋값 폭등에 따른 것으로 해석

[아시아경제 김효진 기자] 연이어 급증하던 주요 시중은행의 '대기자금'이 지난달 대폭 감소한 것으로 나타났다. 갈 곳을 찾지 못 해 잠자던 돈이 증시와 전세시장 등으로 대거 빠져나갔기 때문으로 풀이된다.

3일 은행권에 따르면 KB국민ㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리ㆍNH농협 등 5대 시중은행의 지난달 말 기준 요구불예금 잔액은 549조7283억원으로 집계됐다. 9월에 견줘 2조8581억원 줄었다. 8월(536조6678억원)에 전월 대비 13조2953억원, 9월에 15조9186억원이나 늘었던 것과 상반된다. 앞선 두 달 동안 30조원 가까이 늘더니 일순간 마이너스로 돌아선 셈이다.

요구불예금은 입출금이 자유로운 대신 이자율이 낮아 마땅한 투자처를 찾지 못

한 뭉칫돈의 대기처로 여겨진다. 5대 은행의 요구불예금 잔액은 올들어 1월과 7월을 빼고는 큰 폭의 증가를 거듭했다. 초저금리 탓에 저축성예금의 이점이 희석되고 지난해부터 이어진 대형 펀드사고에 따른 관리ㆍ감독 강화로 금융투자시장이 위축된 것이 영향을 미쳤다는 분석이다.

이런 가운데 지난달 요구불예금이 줄어든 건 카카오게임즈ㆍ빅히트엔터테인먼트 공모주 청약 열풍으로 풀려나간 돈이 아직 증시에 머물거나 묶여있는 상황과 무관하지 않다는 해석이다.

시중은행 관계자는 "신용대출까지 끌어다 주식을 사는 '빚투'의 여파가 지난달까지 이어진 것으로 보인다"면서 "추가로 증시에 돈을 넣거나 투자에 따른 생활자금의 공백을 메우는 일에 대기자금이 많이 쓰였을 수도 있다"고 설명했다.

천정부지로 치솟는 전셋값 때문에 요구불예금이 대거 유출됐을 것이란 시각도 있다. KB국민은행 부동산 리브온의 월간 KB주택가격동향 자료를 보면 지난달 서울의 아파트 평균 전셋값은 5억3677만원으로 집계됐다. 지난 7월 4억9922만원이던 점을 고려하면 3개월 사이 3755만원(7.5%)이나 급증한 것이다. 2019년 한 해 평균 전셋값 상승폭인 718만원의 5배가 넘는다.

5대 은행 중 아직 집계가 마무리되지 않은 하나은행을 제외한 4곳의 지난달 말 전세자금대출 잔액은 82조1450억원으로 9월보다 2조559억원 늘었다. 8월(1조427억원)과 9월(1조8908억원)에 대비하면 증가폭이 눈에 띄게 커졌다.

시중은행 관계자는 "전셋값이 워낙 가파르게 상승하다보니 전세대출만으로는 조달이 안되는 경우도 많을 것이고, 이런 경우 대기자금이 대거 유출될 수 있다"고 분석했다.

이 관계자는 이어 "전세 매물이 워낙 귀해 운 좋게 걸리면 즉시 계약금을 치러야 하는 상황이 이어지고 있다"면서 "예상 밖의 비용이 급전 형태로 소요되는 것이라서 일단 대기자금을 활용하는 경우가 많지 않겠느냐"고 덧붙였다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr