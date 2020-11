신한·경남은행, 상반기 기술금융 실적평가 1위

[아시아경제 김효진 기자] 금융위원회는 올해 상반기 은행권 기술금융 실적평가에서 신한은행과 BNK경남은행이 각각 대형은행과 소형은행 부문 1위를 차지했다고 3일 밝혔다.

기술금융은 신용등급이나 담보가 부족하더라도 기술력이 뛰어나면 성장 가능성을 보고 해당 기업에 사업 자금을 지원해주는 금융을 일컫는다.

금융당국은 신용정보원, 금융연구원 등과 은행권의 기술금융 공급 규모 및 질적 구성 등을 정량·정성 평가해 반기마다 결과를 발표하고 있다.

이번 평가에서 각 부문 2위는 하나은행과 부산은행이 차지했다.

대구은행은 자체 기술금융 레벨 심사에서 '레벨4' 등급을 받으면서 향후 기술금융 대출 전액을 자체 기술평가만으로 공급할 수 있게 됐다.

레벨4 은행은 KDB산업·신한·우리·하나·IBK기업·KB국민·부산·대구은행 등 총 8곳이다.

금융당국은 기술평가 대상과 방식, 절차 등을 담아 '기술금융 가이드라인'을 마련하는 등 기술금융 체계 전반을 정비할 계획이다.

또 기술평가와 신용평가를 일원화한 통합여신모형구축을 단계적으로 추진한다.

올해 8월 말 기준 전체 은행권의 기술신용 대출 잔액은 251조8000억원이다. 이 가운데 32.9%가 비교적 신용등급이 낮은 창업 기업에 집행됐다.

