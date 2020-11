코로나 19에 비대면결제 17% 증가…동학개미 계좌이체 급증

한은 '코로나 19 확산 이후 최근 국내 지급 결제 동향'

수도권 제외 모든 지역 지급카드 이용 실적 뚝

[아시아경제 장세희 기자]신종 코로나바이러스감염증(코란 19) 영향으로 올해 1~9월 비대면 결제 금액이 전년동기대비 17.0% 증가한 반면 대면결제는 3.7% 감소한 것으로 나타났다.

아울러 동학개미라 불리는 소액 개인투자자들이 주식투자 목적의 예치금을 은행에서 증권사로 이체하면서 이에 따른 인터넷뱅킹(모바일뱅킹 포함) 및 펌뱅킹이 늘었다.

3일 한국은행의 '코로나19 확산 이후 최근 국내 지급 결제 동향' 통계를 보면 올해 1~9월 중 지급카드 이용 실적은 전년동기대비 소폭 늘었지만 증가세가 둔화되는 모습을 보였다.

카드별로 보면 신용카드(0.2%)와 체크카드(2.4%) 이용 증가세가 둔화된 반면 선불카드(770.6%)는 긴급재난지원금 사용 등의 영향으로 큰 폭으로 늘었다.

월별로는 3월과 4월 각각 7.4%와 4.4%로 크게 감소한 뒤 긴급재난지원금이 사용되기 시작한 5월 들어 0.9% 증가로 전환했다. 이후에도 1%대에서 6%대까지 증가세를 이어가며 예년 수준을 회복하고 있다. 한은 관계자는 "2018년부터 현재까지 지급카드 이용 실적은 견조하게 증가했다"며 "코로나 19로 한동안 주춤했던 실적이 예년 수준을 찾아가고 있다"고 분석했다.

이용 형태별로 보면 대면 결제 금액은 3.7%(일평균 1조4000억원) 감소한 반면 비대면 결제 금액은 전년 동기 대비 17.0%(일평균 8000억원) 증가했다. 다만 대면 결제도 플라스틱 실물 카드는 5.6% 줄어든 반면 모바일 기기 등은 18.0% 증가했다. 접근 기기별로 보면 대면과 비대면 모두 모바일 기기 등을 통한 결제(17.2%)를 선호하는 경우가 늘면서 실물 카드를 통한 결제 규모(5.6%)는 오히려 줄었다.

개인 신용카드 이용 실적을 보면 같은 기간 비대면 거래 선호 영향으로 전자상거래(24.1%) 등이 전년 동기 대비 증가했다. 업종별로 보면 자동차, 보험, 통신비, 공과금 등에서 증가했고 여행, 교육, 오락·문화 등에는 감소했다.

지역별로는 수도권(5.8%)를 제외한 모든 지역이 전년 동기 대비 감소했다. 특히 여행업 부진의 영향이 큰 제주(-11.3%), 코로나19 확진자가 많은 대구·경북(-7.7%) 등의 감소 폭이 컸다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr