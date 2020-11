GS25, '힘내라 대한민국 하나더데이' 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 편의점 GS25가 '힘내라 대한민국 하나더데이'를 이달 한 달간 진행한다.

GS25는 언택트 소비 활성화 및 코로나블루로 힘든 소비자들에게 활력을 제공하고자 행사 상품을 월평균(1월 ~10월 행사 상품 수 기준) 대비 약 34% 늘렸다고 3일 밝혔다.

편의점 GS25는 효과적인 고객 만족을 위해 코리아세일페스타(15일) 기간보다 긴 한 달간 다양한 행사를 진행한다. 이달 매출이 크게 신장하는 초콜릿 스낵, 젤리 등 상품 외에도 고객들에게 인기가 높은 매출 우수 상품을 선정했다. 즉석밥, 컵라면, 냉장식품 등 고객 구매가 빈도가 높은 식품 상품과 생활용품을 엄선해 알뜰한 가격으로 쇼핑이 가능하다.

로쉐 행사상품을 신한카드로 구입시 2+2, 초코스틱스낵 행사상품을 BC카드로 구매 시 2+2 라는 파격 행사가 진행된다. 특히 GS25 애플리케이션 '더팝'에서 쿠폰을 다운받아 각 1만1111개 수량 한정으로 1~4주에 걸쳐 빙그레바나나우유, 코카콜라슬림캔250ML, 삼양불닭볶음면(용기), 광동제주삼다수를 순차적으로 1+1행사로 진행한다.

‘텔레토비’캐릭터를 활용한 기획 상품 20종을 선보인다. 각기 다른 개성을 자지고 있는 ‘보라돌이’, ‘나나’, ‘뚜비’, ‘뽀’를 각각 상품 디자인에 접목해 즐거운 추억을 회상 할 수 있도록 기획했다.

비대면 쇼핑 편의를 제공하고자 온라인 커머스 업체와 제휴를 통한 행사도 진행한다. 배달 전문 업체 요기요를 통해 11월 6일~11일에는 하나더데이 세트 상품 구매시 5000원 할인 행사를 진행한다.

외부 활동 지원을 위해 국내 대표 종합 숙박 중개 플랫폼 ‘여기어때’와 제휴를 통해 국내 숙박 경품도 증정한다.

