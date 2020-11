기보, 연세대 공대와 캠퍼스 창업 활성화 위한 업무협약

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 대학 우수 인재의 창업 활성화를 위해 2일 연세대학교 공과대학(학장 명재민)과 '대학 우수인재 창업 및 기술 사업화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 우수한 기술 및 아이디어를 보유한 공학 인재들의 도전적 창업을 활성화하고 기술 사업화를 촉진하기 위한 종합지원체계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 연세대 공대는 대학 내 우수 창업기업을 기보에 추천하고, 기보는 추천받은 기업에 보증·투자 등의 금융지원과 컨설팅, 기술이전, 기업공개(IPO) 지원 등 비금융지원의 투트랙으로 캠퍼스 창업기업의 성공을 지원한다. 또한 양 기관은 전문적인 역량을 바탕으로 기술평가, 기술자문 등 다양한 분야에 대한 협력체계도 구축하기로 했다.

기보 관계자는 "최근 캠퍼스가 혁신성장 요람으로 탈바꿈하고 있는 시점에서 창업기업에 대한 맞춤형 프로그램을 통해 성공창업을 지원하고 있는 기보와 신성장 분야의 인재육성을 추진하고 있는 연세대 공대의 전략적 사업 연계는 캠퍼스에서 출발한 창업기업이 기술경쟁력을 확보해 새로운 시대를 선도할 수 있는 기업으로 성장하는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다"고 말했다.

