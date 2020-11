대선 불안감 완화..뉴욕증시 상승 마감

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 지난주 급락했던 뉴욕 증시가 미국 대선을 하루 앞두고 상승세로 마감했다.

2일(현지시간) 다우존스30 산업평균 지수는 423.45포인트(1.60%) 오른 2만6925.05에, S&P500지수는 40.28포인트(1.23%) 상승한 3310.24에, 나스닥지수는 46.02포인트(0.42%) 오른 1만957.61에 장을 마쳤다.

이날 다우지수는 지속적인 강세를 보였지만 나스닥은 오후 들어 한때 하락 반전했지만 다시 상승세로 돌아서기도 했다.

CNBC방송은 "선거 결과 확정 지연에 대한 우려가 다소 완화되며 시장이 회복세를 보였다"고 설명했다. 이날 발표된 NBC/워싱턴포스트 여론 조사에서 조 바이든 민주당 후보가 도널드 트럼프 대통령에 비해 전국 지지율에서 10%포인트 앞섰다.

CNBC는 시장이 대통령 선거와 함께 상원 선거 결과에 대해서도 주목하고 있다고 전했다. 민주당이 대통령에 이어 상원까지 차지할 경우 추가 경기 부양책이 속도감있게 진행될 수 있기 때문이다.

이날 '바이든 테마주'인 인베스코 솔라 ETF도 3.2%나 상승하기도 했다.

지난주 실적 발표후 5%대의 급락했던 애플과 아마존은 이날도 약세로 마감했다. 구글 모회사 알파벳은 0.5%의 상승세를 보였다.

이날은 다우지수에 포함된 전통주들이 강세였다. 아메리칸 익스프레스, 하니웰, 월그린 등이 3~5%의 비교적 큰폭의 오름세를 보였다.

주요 통화 대비 달러가치를 보여주는 달러지수는 94.088로 전일 대비 0.05% 상승했지만 특별한 변동성을 보이지는 않았다. 미 10년물 국채금리도 0.852%를 기록하며 별다른 동요를 보이지 않았다.

국제유가는 미국 대선을 하루 앞두고 강세를 보였다. 12월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 2.9%(1.02달러) 오른 36.81달러에 장을 마감했다. 12월 인도분 금은 온스당 0.7%(12.60달러) 오른 1892.50달러에 거래를 마쳤다.

