경찰청 지문관리체계, 중앙행정기관 최초 ISO 인증 획득

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 우리나라 중앙행정기관 최초로 국제표준 기록경영시스템 'ISO 30301' 인증을 획득했다고 3일 밝혔다.

기록경영시스템(ISO 30301)은 국제표준화기구(ISO)에서 2011년 11월부터 도입한 국제표준으로 조직이 기록관리체계(업무처리 프로세스 및 운영체계)에 대해 국제표준의 요구사항을 준수하고 있는지 평가해 인증해주는 국제인증제도이다.

이번 인증을 통해 경찰의 지문관리체계가 ISO에서 정한 국제기준에 적합한 기록관리와 운영으로 국제적 공신력과 신뢰성을 인정받은 것이라고 경찰청은 설명했다.

인증을 위해 경찰청 범죄분석담당관실은 올해 2월 추진계획 수립을 시작으로 업무 분석, ISO 표준시스템 설계·개발, 내부심사원 양성 교육과 표준시스템을 실제 업무에 적용하는 과정을 거쳤다.

경찰청 관계자는 "앞으로 기록경영시스템이 뿌리내릴 수 있도록 이행 여부를 점검하고 국제 표준화된 업무절차 확립으로 글로벌 치안의 표준을 지향해 국가경쟁력을 견인하는 선도적 역할을 해나갈 계획"이라고 말했다.

