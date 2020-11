[아시아경제 이창환 기자] 유로존(유로화 사용 19개국)의 10월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 54.8을 기록했다.

2일 시장조사업체 IHS 마킷에 따르면 지난달 제조업 PMI는 속보치인 54.4를 뛰어넘는 수치를 나타냈다.

PMI가 50 이하면 기업 활동 위축을, 50 이상이면 기업 활동 확장을 의미한다.

