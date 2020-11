[아시아경제 유현석 기자] 반도체, 디스플레이 및 태양광 제조장비 전문기업인 주성엔지니어링 주성엔지니어링 036930 | 코스닥 증권정보 현재가 7,080 전일대비 130 등락률 +1.87% 거래량 590,897 전일가 6,950 2020.11.02 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 내일 (29일) '급상승' 시작할 테마 'TOP3' 주성엔지니어링, 주가 7650원 (2.41%)… 게시판 '북적'주성엔지니어링, 태양광에너지 테마 상승세에 9.77% ↑ close 은 올해 3분기 연결 누적기준 매출액 886억원, 영업손실 153억원을 기록하였다고 2일 공시했다.

해당 매출액은 전년 동기 누적 대비 55% 감소했다. 영업이익은 적자전환 됐다. 회사 관계자는 전방산업 미래 불확실성에 따른 반도체 및 디스플레이 주요 고객사의 신규 투자 감소가 실적 부진의 주요 원인이라고 설명했다.

주성엔지니어링은 주요 고객사와 신규 고객사 설비투자가 3분기부터 재개되고 있어 4분기부터 수주잔고가 증가할 것으로 예상했다. 또 지속적인 연구·개발(R&D) 투자에 따른 신기술 확보 및 고객사 확대 등 성과에 힘입어 2021년도에는 큰 폭의 매출 성장이 기대된다고 밝혔다.

