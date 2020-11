실탄까지 '탕'…100㎞ 무면허 만취 운전자와 '한밤 추격전'

전남 광양서 전북 남원까지 100㎞ 운전

혈중알코올농도, 면허 취소 수치 초과

순찰차 들이받아 범퍼 파손하기도

[아시아경제 김봉주 기자] 한밤에 만취 상태로 트럭을 몰던 40대가 실탄까지 쏜 경찰의 추격 끝에 붙잡혔다.

전북 남원경찰서는 도로교통법 위반 및 특수공무집행방해 등 혐의로 A(40)씨를 조사하고 있다고 2일 밝혔다.

A씨는 전날 밤 9시30분께 술에 취한 채 전남 광양에서 남원까지 고속도로 등을 이용해 자신의 1t 트럭을 100㎞ 넘게 운전한 혐의를 받는다.

그는 음주운전 의심 신고를 받고 정차를 요구한 경찰의 경고 방송을 무시하고 그대로 질주한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨 차량 타이어에 공포탄과 실탄 등 4발을 쏴 속도를 줄이게 했다.

이 과정에서 A씨는 다가오던 순찰차를 들이받기도 했다. 그는 다시 달아나다가 남원의 한 도로에서 진로를 막은 경찰에 붙잡혔다.

트럭과 부딪힌 순찰차는 범퍼가 파손됐으나 안에 있던 경찰관들은 다치지 않은 것으로 확인됐다.

당시 A씨의 혈중알코올농도는 0.2% 이상으로 면허 취소 수치(0.08%)를 훌쩍 넘겼다.

A씨는 고속도로에 오르기 전에도 음주 상태로 순천 시내 등을 운전한 것으로 파악됐다.

이를 본 다른 운전자들이 "(트럭이) 지그재그로 가고 있다"며 경찰에 4건의 음주운전 의심 신고를 했다.

순찰차와의 사고 외에 추가 사고는 발생하지 않은 것으로 파악됐다.

A씨는 과거에도 이와 유사한 범죄를 저질렀으며, 현재 운전먼허가 없는 것으로 확인됐다.

경찰은 A씨에 대한 조사를 마친 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr