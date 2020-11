GC녹십자, 3Q 영업이익 507억원…작년 실적 넘었다

[아시아경제 조현의 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 301,500 전일대비 1,500 등락률 +0.50% 거래량 370,423 전일가 300,000 2020.11.02 15:30 장마감 관련기사 녹십자, 주가 30만 3500원.. 전일대비 1.17%외국인, 4주만에 '팔자'…배터리株는 담아진단키트 대량 공급 소식에 ‘주가급등’! 지금입니다! close 는 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 507억원으로 지난해 동기보다 37.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 2일 공시했다. 지난해 1년 치를 상회하는 수치로, 분기 영업이익이 500억원을 넘는 것은 2014년 3분기 이후 24분기 만이다.

매출은 4196억원으로 전년 동기 대비 14.5% 증가했다. 종전 분기 최고치인 지난해 3분기의 3665억원을 뛰어넘는 역대 최대 실적이다. 순이익은 634억원으로 182.8% 늘었다.

올해 3분기까지 누적 기준 매출액 1조874억원, 영업이익 725억원, 세전이익 959억원을 기록하는 등 모든 수익 지표가 성장했다.

회사 측은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향에도 전 부문에서 고르게 양호한 실적을 낸 덕분이라고 설명했다.

부문별로 백신 사업 매출은 1270억원, 혈액제제 1034억원, 일반제제 737억원, 소비자 헬스케어는 391억원을 기록했다. 특히 북반구 지역 수요 증가로 인해 백신 매출은 전년 동기보다 21.5% 늘었고, 소비자 헬스케어 사업은 1년 전보다 31%가량 매출 외형이 커졌다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr