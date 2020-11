포항시, '아이(eye)지킴이' 협약 … 지역아동센터 100명에 안경 지원

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 2일 시청에서 취약계층 아동 시력보호를 위한 'eye지킴이 지원 사업' 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 참여한 단체와 업체는 '우리 다같이 보아요 시력지킴이eye'(회장 이준억)을 비롯해 3개 안경점(오거리 아이케어·문덕 안경스케치·오천서문 아이클릭), 포항시지역아동센터연합회 등이다.

포항시는 우선 지역아동센터 이용 아동 중 시력관리가 필요한 아동 100명을 추천받고, 협약 참가 안경점은 시력검사를 통해 맞춤형 안경을 지원하는 한편 정기검사를 통해 아동 시력을 지속적으로 관리할 계획이다.

이강덕 시장은 "코로나19로 외출이 어려워진 아동들이 스마트기기에 장시간 노출되고 있어 안타깝다"면서 "이번 업무 협약이 시력 관리가 필요한 취약계층 아동에게 많은 도움이 될 것으로 기대한다"고 전했다.

한편, '우리 다같이 보아요 시력지킴이eye'는 시력이 나쁜 아동에게 6개월마다 시력검사를 통해 적절한 시기에 안경을 지원하는 안경 맞춤 봉사단체로, 지원 대상자 확대를 위해 후원자 및 참여 안경점을 적극적으로 발굴하고 있다.

