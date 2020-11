신한금융 플랫폼에서 KRX금 투자하면 현금성 포인트 제공

연말까지 1g만 보유해도 마이신한포인트 제공

[아시아경제 이민우 기자] 신한금융그룹 통합 플랫폼에서 한국거래소 금시장 투자를 할 경우 현금성 포인트가 제공된다.

신한금융투자는 그룹 통합 플랫폼 '신한플러스'에서 이 같은 행사를 진행한다고 2일 밝혔다.

KRX금 간편투자는 한번의 거래신청만으로 신한플러스를 통해 원하는 매수 수량을 1그램(g) 단위로 주식처럼 편리하게 매수할 수 있는 서비스다. 또한 매매차익에 대해서 비과세 혜택도 있다. 1킬로그램(kg)이상 단위로 실물출고도 가능하다.

올해 연말까지 진행되는 이번 행사에서는 신한플러스 'KRX금 간편투자'를 통해 금 1그램(g) 이상 매수 후 다음달 31일까지 보유하면 마이신한포인트 2000포인트를 제공한다. 마이신한포인트는 온·오프라인 가맹점에서 1포인트당 1원으로 현금처럼 쓸 수 있는 신한금융그룹의 적립금이다.

신한플러스는 원신한금융투자의 알파, 신한은행 쏠(SOL), 신한카드 페이판(PayFAN)을 통해 별도의 애플리케이션(앱) 설치 없이 이용할 수 있다. 자세한 사항 및 신청은 신한플러스를 통해 확인할 수 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr