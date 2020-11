여수시, 여수산단 취업 등용문 ‘테크니션 스쿨’ 12기 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시(시장 권오봉)가 청년취업 등용문으로 통하는 ‘여수 테크니션 스쿨’ 12기 교육생 40명을 모집한다고 2일 밝혔다.

제12기는 내년 1월부터 9개월 동안 인성과 전문기술, 영어 등 여수산단 기업에서 원하는 맞춤형 교육을 주5일 전일제 방식으로 운영할 예정이다.

원서는 이달 13일까지 온라인으로 접수하면 된다.

지원자격은 고등학교 졸업 이상의 학력 소지자로 병역(면제포함)을 마쳐야 하며, 주민등록상 올해 8월 3일 이전부터 계속해서 여수시에 있어야 한다.

선발은 1차 서류전형, 2차 필기시험(영어, 일반상식, 일반화학) 및 인·적성검사, 3차 면접 순으로 진행되며, 최종합격자는 다음달 30일 여수시 홈페이지에 공고된다.

자세한 사항은 여수시홈페이지 ‘고시공고’를 참고하거나, 여수시 교육지원과로 문의하면 된다.

‘테크니션 스쿨’은 지역 청년들이 여수산단 기업에 취업할 수 있도록 돕는 맞춤형 산업인력 양성교육 프로그램으로, 90%를 넘는 높은 취업률을 자랑하고 있다.

1기부터 10기까지 교육수료생 372명중 344명(92%)이 취업했다.

특히 올해는 코로나19로 위축된 취업난에도 불구하고, 지난 10월에 수료한 11기 교육생 49명 중 18명이 GS칼텍스, LGMMA, 금호미쓰이화학 등 6개사에 입사했다.

시는 지속적인 취업정보 제공과 교육지원을 통해 수료생 전원이 취업할 수 있도록 지원할 계획이다.

한편 여수시는 오는 2022년 제13기 교육생 모집부터는 입학자격을 당초 모집공고일로부터 3개월 이전에서 6개월 이전부터 여수에 거주하는 자로 확대해 여수 지역 출신 인재가 우대받을 수 있도록 변경할 방침이다.

