함양군, 사회적 배려 대상자 위해 팔 걷어

리모델링 통해 청사 내 점자 블록·도움 벨·점자 안내판·대형 안내도 등 설치



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군이 사회적 배려 대상자들이 편리하게 군청사를 이용할 수 있도록 본관 환경개선 리모델링 작업을 완료했다고 2일 밝혔다.

리모델링을 통해 청사 내 점자 블록, 도움 벨, 점자 안내판과 대형 청사안내도를 설치해 노약자, 장애인 등 사회적 배려 대상자의 군청사 방문 및 이용의 편의를 증진했다.

군청을 방문하는 민원인 중 몸이 불편하거나 방문을 원하는 부서를 알 수 없을 때는 청사 입구에 설치된 도움 벨을 누르면 담당 공무원이 찾아가 민원 안내 및 업무처리를 돕는 방식으로 운영된다. 본관 1층 장애인 화장실 내에도 도움 벨을 설치해 군청사 이용에 불편함이 없도록 했다.

정순태 재무과장은 “군 청사 접근성 개선을 통해 성별, 국적, 나이, 문화적 배경, 장애 유무에 상관없이 누구나 군청을 편리하게 이용할 수 있도록 다양한 시책을 개발해 나가겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr