현대백화점면세점, '광군절' 라이브쇼 210만뷰 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 현대백화점면세점은 오픈 2주년을 맞아 중국 이커머스 플랫폼인 ‘징동(京?)닷컴’과 함께 1일 진행한 ‘징동 솽스이(11, 광군절) 라이브 토크쇼’의 4시간 동안 누적 조회수가 210만를 돌파했다고 2일 밝혔다. 징동닷컴은 중국 2위 온라인 상거래 업체다.

11월 11일 전후로 열리는 중국의 연중 최대 할인 행사인 광군절기간에 맞춰 진행된 이번 행사는 지난 1일 낮 12시(중국시간 오전 11시)에 무역센터점 9층 화장품 매장에서 약 4시간 동안 라이브 방송으로 진행됐다.

방송에서는 설화수·후 등 국내 K-뷰티 화장품을 선보이고, 글로벌 화장품 브랜드 에스티로더의 메이크업 아티스트가 직접 제품을 시연하기도 했다. 특히, 중국에서 한류 스타로 유명한 가수 채연이 출연해 중국 현지 시청자와 실시간으로 소통하며 큰 관심을 끌었다.

현대백화점면세점 관계자는 “오픈 2주년을 맞아 중국 고객들과 함께 할 수 있는 비대면 라이브 토크쇼 행사를 마련했다”며 “앞으로도 징동닷컴과 같은 중국 내 온라인 플랫폼과 함께 다양한 행사를 진행해 나갈 계획”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr