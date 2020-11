주호영 "민주당, 비양심 86% 공표…피해 여성에 3차 가해"

"대구·경북, 보수 지탱해온 큰 기둥…든든한 힘이 될 것"

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 2일 더불어민주당이 전당원 투표 결과 당헌 개정을 거쳐 내년 4월 서울·부산시장 보궐선거에서 후보를 내기로 결정한 것에 대해 "민주당원들의 비양심 86%가 국민들에게 공표된 것"이라고 비판했다.

주 원내대표는 이날 대구시청에서 열린 대구 예산정책협의회를 마친 뒤 기자들과 만나 "피해 여성들에 대한 3차 가해를 민주당의 이름으로 86%나 한 것"이라며 이같이 말했다.

주 원내대표는 정부가 추진하는 뉴딜 사업에 대해 "대통령 임기는 1년 조금 넘게 남았는데 뉴딜사업은 그 뒤로도 오래 가는 사업들이 많다"며 "한 번 첫 단추를 잘못 끼우면 예산 낭비가 심각할 것으로 예상돼 국가적으로 꼭 필요한 사업인지 아닌지 철저히 보겠다"고 밝혔다.

국민의힘은 이날 대구시를 방문해 예산정책협의회를 개최했다. 주 원내대표는 인사말에서 “대구와 경북은 대한민국 보수를 지탱해온 큰 기둥 역할을 해 온 곳으로 우리 사회와 나라에 대한 주인의식이 남다른 지역”이라며 "대구경북통합신공항 연결 철도망 구축, 지역 대동맥과 같은 원활한 교통망 구축, 신공항 활주로 길이 3천500m 이상 확보, 대구경북행정통합 등에 당도 많은 관심을 갖고 적극 지원하겠다"고 말했다.

주 원내대표는 "국민의힘에 든든한 힘이 되고 있는 대구·경북에 이제는 국민의힘이 든든한 힘이 될 수 있도록 노력할 것"이라고 강조했다.

권영진 대구시장은 "대구시가 요구해 정부에 반영된 예산은 전년 대비 8.6% 증액됐지만, 신규 사업의 경우에는 시급성 부족 등 이유로 신청액 42.8%밖에 반영되지 못했다"며 "국회 심의 과정에 추가 반영이 절실한 상황이어서 적극적인 관심과 협조를 부탁드린다"고 밝혔다. 그러면서 "대구·경북권 감염병 전문병원 설립을 위한 예산도 이번 국회에서 반드시 반영돼야 할 절실한 과제"라며 지원과 협조를 촉구했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr