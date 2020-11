KOTRA, 23일부터 외투기업 채용박람회 온라인 개최

외투기업 100개사 참가

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA(코트라)가 오는 23일부터 닷새 동안 외투기업 채용박람회를 온라인으로 개최한다고 2일 밝혔다. 15회째를 맞는 이번 박람회에는 외국인투자기업 100개사가 참가한다.

KOTRA는 기업홍보관, 실시간 채용설명회, 심층면접 등을 운영하며 구직자에 기회를 제공할 방침이다. 기업홍보관은 지난달부터 박람회 누리집 내 구축됐다. BMW코리아, 이케아 등 포춘 500대 기업 21개사, 포브스 글로벌 2000대 기업 25개사가 포함됐다. 구직자는 홍보관에서 기업별 채용절차를 확인하고 이력서를 제출할 수 있다.

실시간 채용설명회에서는 인사 담당자가 기업별 채용정책을 설명한 뒤 실시간 질의응답 코너가 이어진다. 심층면접은 서류심사를 통과한 사람을 대상으로 진행되는 만큼 구직자는 누리집을 통해 미리 신청해야 한다.

이밖에도 외투기업 취업전략, 영문이력서 작성법 등 특강과 이력서 첨삭 등 컨설팅도 진행된다.

권평오 KOTRA 사장은 “이번 외투기업채용박람회가 국내 채용시장의 단비 역할을 할 수 있도록 준비에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

