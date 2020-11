"11월 쇼핑시즌, 롯데카드로 할인 받으세요"

코리아세일페스타 맞아

롯데백화점, 롯데마트, 롯데홈쇼핑에서 할인·사은행사

광군제·블랙프라이데이 즉시할인도

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 코리아세일페스타(1~15일), 광군제(11일), 블랙프라이데이(27일) 등 다양한 쇼핑축제가 있는 11월을 맞아 다양한 이벤트를 실시한다고 2일 밝혔다.

먼저 코리아세일페스타를 맞아 롯데백화점에서 6일부터 8일까지 엘페이 애플리케이션(앱)에서 롯데카드로 당일 브랜드 합산 40만원 이상 결제 시, 엘포인트 2만·3만·4만 포인트 중 하나를 랜덤으로 증정한다. 1인 1일 1회까지 참여 가능하다. 롯데마트에서는 구매금액에 따라 오는 22일까지 이용 가능한 평일 5000원 할인권 3매와 주말 8000원 할인권 4매로 구성된 스페셜 쿠폰북을 제공한다. 롯데홈쇼핑 롯데아이몰 할인 이벤트도 진행한다. 2일에는 5만원 이상 결제 시 5%를, 15만원 이상 결제 시 7%를 결제일 할인해주고, 3일에는 대형가전·컴퓨터·카메라 상품 5만원 이상 결제 시 5%를 결제일 할인해준다.

광군제, 블랙프라이데이를 맞아 알리익스프레스 즉시 할인 이벤트도 진행한다. 알리익스프레스에서 건당 100달러 이상 마스터카드 브랜드 롯데 개인신용카드로 결제 시 20달러를 즉시 할인해준다. 광군제 즉시 할인 이벤트는 11일 오후 5시부터 13일 오후 4시59분까지 선착순 4500명에게, 블랙프라이데이 즉시 할인 이벤트는 23일 오후 5시부터 28일 오후 4시59분까지 선착순 2500명에게 혜택을 제공한다. 할인 혜택은 알리익스프레스 ID당 1회만 제공된다.

다양한 터치 할인 이벤트도 준비했다. 터치 할인 혜택은 롯데카드 앱이나 홈페이지 터치 서비스에서 해당 혜택을 '터치완료' 후 결제하면 자동으로 적용된다.

1일부터 15일까지 백화점·아울렛·대형할인점에서 건당 10만원 이상 결제 시 2000원을 터치 할인해준다. 1일부터 30일까지 국내 7대 홈쇼핑(CJ, GS, NS, 공영, 롯데, 현대, 홈앤쇼핑)에서 앱카드로 건당 3만원 이상 결제 시 1000원을 터치 할인해주고, 롯데ON, 인터파크, 쓱닷컴에서는 앱카드로 건당 5만원 이상 결제 시 1000원을 터치 할인해준다. 같은 기간 11번가에서 SK 페이로 건당 5만원 이상 결제 시 1000원을, 네파 온·오프라인 매장에서 건당 15만원 이상 결제 시 5%를 터치 할인해준다. 또 롯데카드 모바일 상품권 기프티샷에서 4일부터 15일까지 투썸플레이스 케이크&커피 세트를 구매하면 5%를 할인해주고, 추가로 1500원을 터치 할인해준다.

신규 생활요금 자동납부 건수에 따라 최대 2만5000원을 캐시백 해주는 이벤트도 진행한다. ▲통신(이동통신·인터넷·TV) ▲도시가스 ▲전기요금 ▲4대 사회보험 ▲관리비 5개 업종에서 신규로 자동납부를 신청한 후, 첫 자동납부한 달에 이벤트 대상업체 자동납부 금액을 제외한 일시불·할부 이용금액이 10만원 이상이면, 신규 자동납부 1건 당 5000원을, 최대 2만5000원까지 캐시백 해준다. 오는 30일까지 이벤트 응모를 해야 하며, 12월31일까지 자동납부 완료한 건만 건수로 인정된다.

롯데카드 관계자는 "연말 쇼핑 행사가 가득한 11월을 맞아 고객의 슬기로운 소비생활을 도와주는 다양한 이벤트를 마련했다"며 "특히 올해는 비대면 소비 트렌드에 맞춰 온라인 혜택을 강화했다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr