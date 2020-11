비씨카드, 브랜드 디자인 공모전…상금 700만원

오는 18일까지 마감

간결성, 확장성, 트렌디 기준 최종작 선정

향후 마케팅·홍보 활동에 활용 예정

[아시아경제 기하영 기자]비씨카드가 자사 리워드 서비스인 '톱(TOP)포인트'에 대해 총 상금 700만원 규모의 브랜드 디자인 공모전을 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 디자인 공모전을 통해 비씨카드는 지난 12년간 사용해온 TOP포인트 브랜드 디자인을 디지털 금융 시대에 맞게 리뉴얼할 계획이다.

새로운 브랜드 디자인에는 비씨 TOP포인트가 추구하는 '슬기로운 TOP포인트 생활'이 표현돼야 한다. 특히 디지털 금융에 친근한 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥해 보다 직관적이고 젊은 감각으로 구성된 디자인을 기대하고 있다.

지원자는 TOP포인트에 대해 직접 기획한 브랜드 디자인을 도어스티커·데칼·X배너 등 최소 3가지 이상의 홍보물로제작해 제출해야 한다.

BC카드는 ▲간결성 ▲확장성 ▲트렌디함을 기준으로 최종 1개 작품을 선정하고 700만원의 상금을 수여할 계획이다. 수상자(팀)는 11월 말 통보될 예정이며, 최종 선정된 브랜드 디자인은 향후 비씨카드의 TOP포인트 마케팅·홍보 활동에 활용될 예정이다.

이번 공모전은 평소 브랜드 디자인에 관심이 있다면 누구나 지원할 수 있다. 오는 18일까지 크라우드소싱 플랫폼 라우드소싱을통해 지원하면 된다.

김광동 비씨카드 커뮤니케이션본부장(전무)은 "비씨카드는 혁신적이고 편리한 결제 서비스뿐만 아니라 TOP포인트 등 고객의 생활을 아우르는 맞춤형 혜택을 제공하는 종합금융플랫폼"이라며 "이번 브랜드 디자인 공모전을 통해 많은 참가자들이 자신의 아이디어를 뽐내길 바란다"고 말했다.

