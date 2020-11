'그린뉴딜'에 힘 싣는 최태원

국내 기업 최초 8개 계열사 'RE100' 위원회 가입 신청

2025년까지 계열사 전력 재생에너지로 대체

[아시아경제 황윤주 기자] 최태원 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,000 등락률 -1.10% 거래량 122,069 전일가 182,500 2020.11.02 12:26 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 8개사, 한국 최초로 RE100 가입한다최태원 SK 회장 "기업의 사회적 역할 새로 쓰겠다"최태원 "기업 역할 고민 필요…ESG, 기업경영의 새 규칙 삼아야" close 그룹 회장이 2050년까지 주요 계열사 전력을 풍력, 태양광 등 재생에너지로 전량 대체하겠다는 전략을 밝히며 정부의 그린 뉴딜 정책에 힘을 실었다.

SK 그룹은 2일 ㈜ SK, SK 텔레콤, SK 하이닉스, SK C, SK 실트론, SK 머티리얼즈, SK 브로드밴드, SK 아이이테크놀로지 등 8개 계열사가 한국 RE100위원회에 가입신청서를 제출했다고 밝혔다.

RE100은 '재생에너지 100%'의 약자로, 기업이 사용하는 전력량의 100%를 2050년까지 풍력, 태양광 등 재생에너지를 통해 발전된 전력으로 조달하겠다는 것을 뜻한다. 영국 런던에 위치한 다국적 비영리기구 '더 클라이밋 그룹'이 2014년 시작했으며 현재 구글과 애플, GM, 이케아 등 전 세계 260여개 기업이 가입해 있지만 국내서는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,000 등락률 -1.10% 거래량 122,069 전일가 182,500 2020.11.02 12:26 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 8개사, 한국 최초로 RE100 가입한다최태원 SK 회장 "기업의 사회적 역할 새로 쓰겠다"최태원 "기업 역할 고민 필요…ESG, 기업경영의 새 규칙 삼아야" close 가 최초다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,000 등락률 -1.10% 거래량 122,069 전일가 182,500 2020.11.02 12:26 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 8개사, 한국 최초로 RE100 가입한다최태원 SK 회장 "기업의 사회적 역할 새로 쓰겠다"최태원 "기업 역할 고민 필요…ESG, 기업경영의 새 규칙 삼아야" close 가 물꼬를 트면서 삼성, LG, 한화 등 다른 그룹들도 'RE100' 가입에 나설 것으로 보인다.

재생에너지 100% 사용은 최 회장이 강조해온 환경사회지배구조(ESG) 경영활동의 하나다. ESG를 기업경영의 핵심으로 삼겠다는 최 회장의 의지가 반영됐다는 분석이 나온다. SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,000 등락률 -1.10% 거래량 122,069 전일가 182,500 2020.11.02 12:26 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 8개사, 한국 최초로 RE100 가입한다최태원 SK 회장 "기업의 사회적 역할 새로 쓰겠다"최태원 "기업 역할 고민 필요…ESG, 기업경영의 새 규칙 삼아야" close 는 조만간 재생에너지 발전사업자·한국전력과 계약을 하고 재생에너지를 공급받을 때 프리미엄 요금을 지불하고 0전력을 구매하는 '녹색요금제'에 가입할 예정이다. 재생에너지 발전사업의 지분 투자 등으로 재생에너지 사용 비율도 늘려나갈 계획이다. 발전이나 정유·석유화학·가스 등 화석연료 관련 사업을 해 가입 대상에서 제외되는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,000 등락률 -1.10% 거래량 122,069 전일가 182,500 2020.11.02 12:26 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 8개사, 한국 최초로 RE100 가입한다최태원 SK 회장 "기업의 사회적 역할 새로 쓰겠다"최태원 "기업 역할 고민 필요…ESG, 기업경영의 새 규칙 삼아야" close E&S, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,000 등락률 -1.10% 거래량 122,069 전일가 182,500 2020.11.02 12:26 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 8개사, 한국 최초로 RE100 가입한다최태원 SK 회장 "기업의 사회적 역할 새로 쓰겠다"최태원 "기업 역할 고민 필요…ESG, 기업경영의 새 규칙 삼아야" close 에너지, SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,000 등락률 -1.10% 거래량 122,069 전일가 182,500 2020.11.02 12:26 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 8개사, 한국 최초로 RE100 가입한다최태원 SK 회장 "기업의 사회적 역할 새로 쓰겠다"최태원 "기업 역할 고민 필요…ESG, 기업경영의 새 규칙 삼아야" close 가스 등의 관계사들은 자체적으로 RE100에 준하는 목표를 세우고 재생에너지 사용을 확대할 계획이다.

최 회장은 RE100 가입을 시작으로 정부의 그린뉴딜 정책을 적극 뒷받침할 계획이다. 앞서 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,000 등락률 -1.10% 거래량 122,069 전일가 182,500 2020.11.02 12:26 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 8개사, 한국 최초로 RE100 가입한다최태원 SK 회장 "기업의 사회적 역할 새로 쓰겠다"최태원 "기업 역할 고민 필요…ESG, 기업경영의 새 규칙 삼아야" close 는 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,000 등락률 -1.10% 거래량 122,069 전일가 182,500 2020.11.02 12:26 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 8개사, 한국 최초로 RE100 가입한다최태원 SK 회장 "기업의 사회적 역할 새로 쓰겠다"최태원 "기업 역할 고민 필요…ESG, 기업경영의 새 규칙 삼아야" close E&S와 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,000 등락률 -1.10% 거래량 122,069 전일가 182,500 2020.11.02 12:26 장중(20분지연) 관련기사 SK그룹 8개사, 한국 최초로 RE100 가입한다최태원 SK 회장 "기업의 사회적 역할 새로 쓰겠다"최태원 "기업 역할 고민 필요…ESG, 기업경영의 새 규칙 삼아야" close 브로드밴드로 구성된 컨소시엄을 통해 새만금 수상태양광 발전사업 및 데이터센터 설립 등에도 2조원을 투자하기로 한 바 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr