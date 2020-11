'배달 인프라 구축' CU, 편의점 업계 최초 위메프오 입점

고객들에겐 다양한 플랫폼 통해 서비스 제공

점주들에겐 낮은 채널수수료로 수익성 향상

[아시아경제 임혜선 기자] CU는 편의점 배달 수요가 날로 높아지고 있는 추세에 맞춰 업계 최초로 위메프오에서 배달 서비스를

개시한다고 2일 밝혔다. 위메프오는 이달 1일 위메프에서 독립 출범한 배달 플랫폼이다. 지난달 기준 4만 5000여 곳의 업체들이 입점해 있다.

CU는 지난해 4월부터 요기요와 손잡고 배달 서비스를 시작한 이후 11월 현재 업계 최다인 5700여 점의 서비스 운영점을 보유하고 있다. 네이버 간편주문 입점, 심야 배달 최초 도입(3000점), 중소도시로 서비스 확대, 도보 배달 서비스 도입 등 지속적으로 서비스 품질을 개선해왔다.

또한 이달 중으로 민관협력 상생 네트워크 제로배달 유니온에 참여한 배달앱 띵동을 비롯해 애플리케이션을 통해 사전에 주문한 상품을 드라이브 스루 방식으로 구매할 수 있는 오윈 차량 픽업 서비스도 도입하는 등 모바일 쇼핑 채널을 지속적으로 추가할 예정이다.

CU 측은 "이번에 새롭게 위메프오에 입점하게 되면서 고객들에게 다양한 배달 플랫폼을 통해 서비스를 제공할 수 있게 됐다"면서 "가맹점주들에게는 낮은 채널수수료, 추가 광고 및 부대비용 제로 정책으로 운영 수익성을 높여 줄 수 있다"고 설명했다.

CU와 위메프오는 입점을 기념해 전용 상품도 출시한다. CU는 오는 빼빼로데이를 맞아 누드, 아몬드, 크런키 빼빼로 등과 함께 위메프오 할인 쿠폰으로 구성한 위메프오 에코백 세트(1만2000원)와 위메프오 선물세트(1만5800원)를 한정판으로 준비했다.

CU 멤버십 어플인 포켓CU에서는 위메프오 캐릭터인 오사장과 포미 인형도 판매한다. 해당 상품은 오사장(1만7800원), 포미(1만4000원) 단품과 오사장·포미(2만6800원) 세트 총 3종으로 구매 시 각각 1만원, 2만원 위메프오 할인 쿠폰코드도 별도 문자로 제공한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr