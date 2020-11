구로구 신도림동·고척2동 '우리동네 키움센터' 개소

지난달 지역내 8·9호 연달아 오픈 초등 방과 후 돌봄 공백 해소 기여...소득수준 상관없이 보편적 돌봄 제공 … 코로나19 대응해 긴급돌봄도 실시

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 우리동네 키움센터 2곳을 개소했다.

구로구는 “맞벌이 가정의 자녀 양육 부담을 덜어주기 위해 신도림동과 고척2동에 우리동네 키움센터를 마련했다”고 2일 밝혔다.

우리동네 키움센터는 서울시와 자치구가 협력해 진행하는 초등 방과 후 돌봄 사업이다. 부모의 소득수준과 관계없이 보편적이고 상시적인 돌봄서비스를 제공한다.

구로구에는 기존에 구로1?2?3?5동, 고척1동, 개봉3동, 천왕동 등 우리동네 키움센터 7개소가 운영되고 있었다.

이번에 새로 문을 연 신도림동 키움센터는 신도림로 20, 해동빌딩 4층에 181㎡ 규모로 조성됐다. 지난달 12일부터 운영을 시작했다.

고척2동 키움센터는 총 면적 154㎡ 규모로 중앙로15길 80, 2층에 들어섰다. 지난달 1일 오픈했다.

센터에서는 숙제 봐주기, 학원 챙겨 보내기 등 기본적인 돌봄 활동과 독서, 미술, 체육 등 다양한 프로그램을 진행한다.

이용시간은 학기 중 오후 1시부터 8시까지, 방학 중 오전 9시부터 오후 6시까지다. 코로나19로 인한 돌봄 공백 발생에 대처하기 위해 긴급돌봄도 실시한다.

이용을 원하는 주민은 우리동네 키움포털 홈페이지를 통해 신청하면 된다.

구로구 관계자는 “올해 중 우리동네 키움센터 4곳을 추가 개소할 예정”이라며 “어린이들이 건강하게 성장할 수 있는 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

