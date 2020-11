中 '방역 영웅' 중난산 "전세계 코로나 2차 유행 시작, 우리는 아냐"

[아시아경제 최은영 기자] 중국 전염병 방역에서 영웅 취급을 받는 국가위생건강위원회 고위급 전문가 팀장인 중난산(鐘南山) 중국 공정원 원사가 "전 세계와 달리 중국은 코로나19 2차 발병 가능성이 낮다"라고 전망했다.

31일 외신에 따르면 중난산(鐘南山) 원사는 최근 허베이성 스자좡에서 열린 '건강 중국 정상포럼'에서 "일부 국가는 다시 강제 봉쇄 조치를 취하는 등 세계적 시각으로 볼 때 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 2차 유행이 시작됐다"라며 "기온이 떨어지면서 남아프리카 공화국 등 일부 남쪽 지역을 제외하고 대부분 북쪽 지역은 전염병 확산 상황이 가중될 것"이라고 예측했다.

그러나 "중국은 완벽한 방역 제도를 전국적으로 엄격히 시행하고 있어 현재의 방역 강도를 유지한다면 코로나19 2차 유행이 발생할 것 같지 않다"라고 말했다.

다만 "올해 들어 우한부터 신장위구르자치국 카슈가르까지 산발적 코로나19 집단 감염이 발생한 것을 주목하고 있다"라며 "일부 지역에서 산발적인 감염 사례가 나오지 않도록 특히 주의를 기울여야 한다"라고 당부했다.

중 원사는 신종플루와 독감의 위험도 적을 것이라고 내다봤다. 올해 일부 신종플루 감염사례가 발견됐지만, 사회적 거리 두기와 마스크 착용 등이 전염병 예방에 효과적이라는 것이다. 그는 "코로나19를 막기 위한 개인 방역 조치가 독감 예방에도 효과가 있음을 보여준다"라고 말했다.

한편 이날 포럼에서 중국 질병예방통제센터 가오푸(高福) 주임은 과학자들 사이에서 코로나19 대유행이 예견됐었다고 언급했다.

그는 "일반인에게는 코로나19 대유행은 블랙스완(발생 확률이 낮지만 한번 나타나면 큰 충격을 주는 사건)이었지만, 과학자들에게는 회색 코뿔소(충분히 예상할 수 있으면서도 실제로 현실화하기 전까지는 간과되는 위험)였다"라고 전했다.

