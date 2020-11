'한중수교 가교' 조이제 전 하와이대 동서문화센터 총재 별세

[아시아경제 박소연 기자] 동북아경제공동체를 꿈꾸며 한중수교의 막후 가교 역할을 한 조이제 동아시아경제연구원(API) 이사장(전 하와이대 동서문화센터 총재)이 1일 오전(한국시간) 미국 하와이에서 세상을 떠났다고 연구원측이 전했다. 향년 87세(호적상으로는 1936년생).

1934년 경남 함안에서 태어난 조 이사장은 한국외대 영문과를 졸업한 뒤 미국 시카고대 사회학 박사, 일본 도쿄대 인구학 박사, 게이오대 경제학 박사 학위를 받았고 미국 시카고대 교수와 서울대·미시간주립대 연구교수를 지냈다.

하와이 동서문화센터에 근무하면서 한국의 석학, 중견 공무원, 학생들에게 교육과 연수 기회를 제공했고, 동북아경제공동체 구상과 두만강지역개발계획을 주창했다.

1991년 동북아의 경제·사회발전을 위한 비정부 국제기구인 동북아경제포럼(NEAEF)을 설립했고, 1992년 4월에는 북한 평양에서 '두만강개발 국제학술대회' 창립총회를 열었다. 두만강개발계획은 유엔개발계획(UNDP)의 공식 프로그램으로 채택되기도 했다.

1992년 한중수교의 막후 가교 역할을 맡기도 했다. 장쩌민(江澤民) 전 중국 국가 주석이 존경하는 중국의 과학자 쑹젠(宋健) 전 국무원 부총리가 조 이사장의 오랜 친구였다. 노태우 전 대통령은 지난 2005년 9월 제14차 동북아경제포럼에서 정원식(1928∼2020) 전 총리가 대독한 연설에서 "1990년 대통령으로 재임할 때 나는 조이제 박사에게 두 나라 고위 당국자 사이의 대화채널을 열어 줄 것을 요청했다.

1992년 10월 국민훈장 무궁화장(1등급)을 받았다. 1988년에는 시카고대 대학원 동창인 최종현(1930∼1998) 전 SK회장의 도움으로 동아시아경제연구원을 설립했다.

'한글 지킴이'로 유명한 전택부(1915∼2008) YMCA 명예총무의 사위이기도 하다. 유족은 부인 전은자씨와 딸 조윤경(미국 언론인), 아들 조상문(교수)·조 제레미(교수)씨가 있다. 장례식은 미국 하와이에서 진행될 예정이다. 국내 연락처는 02-779-3247(동아시아경제연구원)

