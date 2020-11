[아시아경제 오현길 기자] NH농협손해보험은 임직원으로 구성된 헤아림 봉사단이 30일 경기도 남양주시 화훼농가를 찾아 농촌 일손돕기를 실시했다고 밝혔다.

문봉호 고객지원부문 부사장을 비롯한 임직원 40여명은 이날 잡초 제거, 화분 나르기와 마을 환경정리를 실시하는 등, 수확철 일손 부족으로 어려움을 겪고 있는 화훼농가의 일손을 도왔다.

문봉호 농협손보 부사장은 "신종 코로나바이러스감염증 등으로 어려움을 겪고 있는 농가 어르신들과 함께 땀 흘리며 고충을 나누고 이해하는 뜻깊은 시간이었다"며 "농협손보 임직원들은 농가에 도움이 되기 위한 다양한 노력을 계속하겠다"고 밝혔다.

