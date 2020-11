정부세종청사 옥상정원, 내일부터 단계별 개방

안전한 관람 위해 방역 강화 … 모바일 예약서비스 시범운영

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부 정부청사관리본부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 중단했던 정부세종청사 옥상정원 개방을 오는 2일부터 단계별로 재개한다고 1일 밝혔다.

이달에는 월요일부터 금요일까지(주말 제외) 하루 3회(10시·14시·15시) 개방하고, 코로나19 상황에 따라 12월에는 2단계로 평일 5회(10시·11시·14시·15시·16시)와 주말(10시~17시)까지 확대 개방할 계획이다.

옥상정원 관람은 예약제로 운영되며 인터넷 사전예약(정부청사관리본부 홈페이지 예약시스템 1회 50명 이내)와 현장 접수를 병행한다.

옥상정원 방문 시에는 반드시 마스크를 착용해야 하며, 열화상카메라와 체온계, 손소독제 등을 비치해 방역관리를 철저히 할 예정이다.

또 관람 동선의 혼잡도를 낮추기 위해 순차적으로 거리두기(10명 이하·2m 거리두기)를 준수해 입장하게 된다.

한편 청사관리본부는 정부세종청사 재개방에 맞춰 모바일 사전예약시스템을 구축해 이달 중 운영할 계획이다.

