[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국도로공사 광주대구고속도로 광주방향 강천산주유소는 한국석유관리원과 '석유품질 인증' 재협약을 맺었다고 31일 밝혔다.

광주방향 강천산주유소는 재협약으로 매년 20회 품질검사 시항 및 품질관리 멘토링을 받게 된다. 강천산주유소에서는 연중 진공청소기, 타이어 공기주입기, 자판기 커피, 인터넷, 팩스 등을 연중 상시 무료 제공 서비스를 실시, 호응을 얻고 있다.

주유소 관계자는 "지속적인 정품·정량 관리로 고객들이 믿고 이용하도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr