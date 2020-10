中, 5개년 계획에 성장률 목표 제시 가능성 내비쳐

[아시아경제 정현진 기자] 중국이 14차 5개년 경제계획(14·5계획) 기간인 2021∼2025년 경제성장률 목표를 구체적으로 제시하겠다는 뜻을 내비쳤다.

31일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 닝지저 중국 국가발전개혁위원회 부주임(차관)은 전날 베이징에서 열린 중국공산당 19기 중앙위원회 5차 전체회의(19기 5중전회) 결과 설명 기자회견에서 "관련된 양적 목표와 구체적 지표들이 제시될 것"이라고 밝혔다.

중국 공산당은 19기 5중전회를 마치고 낸 공보에서 2021∼2025년의 구체적인 경제성장률 목표를 내놓지는 않았다. 일반적으로 공보문은 회의의 핵심 요점만 담는 만큼 향후 발표될 14·5계획안 전문에 구체적이 목표 지표를 담을 가능성이 있다. 14·5 계획은 최종적으로 내년 3월 열릴 전국인민대표대회의 승인을 거쳐 확정된다.

전문가들은 이 계획안에 담길 중국의 경제성장률 목표가 이전보다 낮아질 지에 주목하고 있다. 중국은 과거 12·5계획(2011~2015년)과 13·5계획 기간 연평균 경제성장률 목표를 각각 7%와 6.5%로 정했었다.

