[종합] "박원순, 침실서 신체적 접촉" vs "도 지나쳐" 與·野, 국감서 고성 충돌

김정재 "박 전 시장 신체적 접촉 사실도 조사해야"

"기본 아니다", "사건 종료되고 이야기하라" 與 항의

최 위원장 "사건 조사 중…11월 말 마무리 될 것"

[아시아경제 임주형 기자] 국회 국정감사에서 여야 의원들이 고(故) 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹에 대한 묘사를 놓고 언쟁을 벌였다. 야당 의원이 박 전 시장 의혹과 관련해 당시 사건 정황을 자세히 언급하자 여당 의원들 사이에서 '기본이 아니지 않느냐'는 취지로 불만이 터져 나온 것이다.

30일 김정재 국민의힘 의원은 이날 열린 국회 국가인권위원회 국감 질의에 출석했다. 이날 김 의원은 최영애 인권위원장을 향해 "박 전 시장 집무실에서 신체적 밀접 접촉이 있었다"며 "무릎에 입술을 맞추고, 침실에서 신체적 접촉을 한 사실도 조사해야 한다"고 요구했다.

이에 대해 더불어민주당 소속 의원들은 즉각 반발했다. 민주당 의원들 사이에선 "정확하게 사건이 종료되고 나서 이야기해야지요", "기본이 아니지 않나" 등 고성이 터져 나왔다. 이 가운데 김태년 운영위원장은 같은 당 문정복 의원 등을 향해 "진정해 달라"라고 요구하기도 했으나, 소란은 계속됐다

김 의원은 질의 시간 중지와 의사진행발언 기회를 달라고 요구했다가 받아들여지지 않자, 김 위원장을 향해 "왜 의사진행발언을 방해하느냐"라고 따지기도 했다. 이에 대해 김 위원장은 "질의를 하라, 질의 안 할 건가"라고 맞받아쳤다.

김 의원은 "내가 말한 내용에 대해서는 내가 책임지겠다"고 말했고, 이후 국감 질의가 다시 이어졌다.

그러나 김원이 민주당 의원이 "야당 의원이 인권위에서 조사가 진행 중인 사안에 대해 너무 단정적인 표현까지 써가며 인권위를 압박하고 있다"며 "도가 지나치다"라고 반박하자, 김성원 국민의힘 의원이 "피감기관이 압박을 받았는지는 국민들이 평가하는 것이다"라고 맞받아치면서 여·야 설전이 재차 이어졌다.

한편 최 위원장은 이날 박 전 시장 의혹과 관련해 "이 사건은 조사 중인 사건이어서 답을 드릴 수 없다"면서도 "우리 한국 사회가 앞으로 나아갈 수 있게 되는 계기가 될 것이라고 생각한다"고 답했다.

또 "피해자 측이 갖고 있다고 주장한 박 전 시장의 텔레그램 비밀대화 요구 메시지, 음란 메시지, 부서 이동 후 개인적으로 연락한 메시지 등은 모두 제출받은 것으로 알고 있다"고 밝혔다.

최 위원장은 박 전 시장 성추행 의혹에 대한 직권조사는 "11월 말쯤 마무리될 것"이라고 예측했다. 다만 "더 늦어질 수도 있다"고 덧붙였다.

