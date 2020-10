이번 주말 식품·가전 반값…마트 빅3 역대급 할인戰

[아시아경제 이승진 기자] 대형마트 빅3가 '코리아 세일 페스타'를 맞아 역대급 할인 경쟁을 펼친다. 과일, 채소 등 신선식품을 1+1으로 선보이고, 대형 가전제품도 '반값'에 판매한다.

30일 유통업계에 따르면 이마트는 31일과 내달 1일 양일간 연중 최대 행사인 '쓱데이' 행사를 실시한다. 올해는 쓱데이 행사 물량을 작년의 2배 수준인 2000억 규모로 준비했으며 지난해 단 하루 진행했던 쓱데이 행사를 이틀로 확대했다.

주요 행사 상품으로 한우 전 품목을 최대 50% 할인 판매한다. 31일에는 러시아산 레드 킹크랩을 40% 저렴한 100g 4990원에 판매한다.

이마트 단독 상품인 드림뷰 SMART UHD TV 75인치는 쓱데이 이틀간 행사카드로 구매 시 20만원 할인된 109만원에 전 점 1500대 한정 판매한다. 군만두, 잼, 고추장ㆍ된장ㆍ쌈장, 카레ㆍ짜장, 냉장커피 등 식품과 성인 칫솔, 헤어트리트먼트, 염색약 등 생활용품은 모두 전 품목 1+1에 선보인다.

롯데마트도 31일부터 이틀간 '롯데마트 반반데이' 행사를 진행한다. 과일과 채소 등 제철 신선식품과 조리식품, 가공ㆍ생활 등 생필품을 최대 반값 및 1+1으로 선보인다.

전국한우협회와 한우 자조금 관리 위원회와 공동 기획한 한우행사를 통해 한우를 반값에 판매하고 신선식품, 가공식품, 생활용품을 최대 50% 할인 판매한다. 31일에는 '제주 GAP 감귤' '행복생생란'을 절반 가격에, 내달 1일에는 '샤인머스캣' '하기스 기저귀' '비스킷류' 등을 특가에 만나볼 수 있다.

홈플러스는 다음 달 25일까지 전국 온오프라인 채널에서 전 카테고리 상품을 최대 50% 할인하는 '블랙버스터' 할인전을 진행한다. 신선식품부터 가공식품, 생활용품, 패션, 가전까지 총 7만여종에 달하는 상품을 최대 반값에 선보인다.

또 매일 오후 3시마다 총 5000마리의 옛날통닭을 마리당 3990원에 특가에 풀고, 행사 첫 주에는 일주일간 '농협안심한우'를 전 품목 최대 50% 할인한다. 이 밖에도 갈빗살, 썰은 김치, 고향만두 레트로, 스테인리스 냄비, 리클라이너 체어 등을 특가에 판매하는 '한정 기획' 행사를 준비했다.

