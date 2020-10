쿠팡 "주 52시간·직고용으로 택배 사업 새 표준 만들 것"

택배사업자 신청

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 로켓배송 확대를 위해 지난 14일 화물자동차 운송사업자 신청서를 제출했다고 30일 밝혔다. 쿠팡은 "다양한 배송서비스 도입 및 확대를 통해 더 나은 고객 경험을 제공하기 위해 신청했다"며 "이번 신청이 받아들여진다면 새로운 택배사의 배송기사도 쿠팡친구(쿠친)들과 동일한 근로조건이 적용된다"고 설명했다. 쿠팡의 자체 배송인력인 쿠팡친구는 직고용, 주 5일, 52시간 근무, 4대보험 적용, 차량, 유류비, 통신비에 15일 이상의 연차, 퇴직금 등을 지급한다.

쿠팡은 쿠친의 주 5일, 52시간 근무와 분류전담 인력인 '헬퍼' 별도 운영을 통해 배송인력의 근무환경을 개선한 것으로 평가받고 있다. 기술개발과 인프라 투자도 지속해왔다. 쿠팡은 물류센터와 배송시스템에 인공지능(AI) 기술을 적용해 분류, 포장, 적재, 배송경로 등에 혁신적 기술을 도입하고 지난 2년간 자동화 설비에만 4850억원을 투자했다.

지난 13일 대통령직속 일자리위원회도 "직고용을 활용하고 있는 쿠팡 등의 사례를 참고해 택배 종사자들의 주 5일 근무방안도 고민할 필요가 있다"고 밝힌 바 있다. 쿠팡 관계자는 "택배사업을 통해 고객경험을 최상으로 추구하는 동시에 택배기사들의 근로조건 역시 최고를 추구할 예정"이라고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr