[아시아경제 문채석 기자]

<신규임용>

◆고위공무원

▶중앙행정심판위원회 상임위원 김영심

<전보>

◆국장급

▶권익개선정책국장 양종삼 ▶국무조정실 파견 권석원

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr