동아ST, 공정거래 자율준수 프로그램 교육 실시

이번 교육은 준법 문화 확산과 임직원 윤리의식 내재화를 위해 마련됐다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 온·오프라인 병행 방식으로 진행된 이번 교육에는 600여 명의 임직원이 온라인으로 참여했다.

강연자로 나선 강한철 김앤장법률사무소 변호사는 제약산업 규제 및 정책 동향과 코로나로 인한 언택트 제약·마케팅에서 주의사항을 주제로 제약 산업의 윤리경영 필요성과 중요성을 강조했다.

