섬유패션·신발산업·부산시·NHN고도, 부산 패션 위해 뭉쳤다

10월29일 ‘부산 섬유패션·신발 등 기업 e커머스 비즈니스 지원 협약’

e-커머스 비즈니스 지원, 마케팅, 교육 등 지역패션산업 발전 동행



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시와 전자상거래 기업, 지역 신발·패션업계가 새롭게 부산의 패션산업을 일으키기 위해 손을 잡았다.

부산시는 29일 오전 10시 30분 벡스코 제1전시장에서 NHN고도, 부산섬유패션산업연합회, 한국신발산업협회와 ‘부산 섬유패션 및 신발산업 e-커머스 비즈니스 지원을 위한 업무협약’을 체결했다.

4개 기관은 패션산업 업계의 경쟁력을 높이고 포스트 코로나 시대에 대응하는 새로운 비즈니스 모델 창출에 나선다.

이들은 부산 패션산업 전자상거래(e-커머스) 비즈니스 지원과 마케팅, 교육 등 부산 패션산업 업계 발전사업에 필요한 사항 등에 관해 협력한다.

▲부산시는 전자상거래(e커머스) 정책 수립, 교육 및 비즈니스 사업 지원, ▲NHN고도는 부산지역기업 e커머스 비즈니스 지원, ▲부산섬유패션산업연합회와 한국신발산업협회는 업계 비즈니스 및 교육 지원 등의 역할을 맡는다.

협약에 참여하는 국내 대표적 전자상거래 기업인 NHN고도는 쇼핑몰솔루션, 웹호스팅, 도메인, 마케팅 등의 정보기술(IT) 전문기업이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “세계시장에서도 경쟁력을 가진 부산의 섬유패션과 신발산업이 NHN고도라는 국내 최고의 e-커머스 전문기업과 부산섬유패션산업연합회, 한국신발산업협회의 전폭적인 협력으로 더욱 크게 성장할 것으로 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr