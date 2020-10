[아시아경제 김민영 기자] JT저축은행이 사모펀드에 매각된다.

일본계 J트러스트 그룹은 국내 계열사 JT저축은행의 매각 우선협상대상자로 브이아이금융투자를 선정했다고 30일 밝혔다.

J트러스트 그룹은 전날 이사회를 개최해 브이아이금투를 우선협상대상자로 최종 승인하고, 상호간 주식양수도계약을 체결했다.

J트러스트 그룹 관계자는 “그동안 원매자 측과 개별 협상을 계속해왔으며 그룹 이사회에서 가격요인 외에도 고용승계를 통한 직원 고용 안정화, 지속 성장을 위한 장기투자 의지, 인수 후 사업 시너지 효과 등 비가격적 요소까지 고려한 것으로 안다”고 전했다.

우선협상대상자 선정과 주식양수도계약을 체결한 JT저축은행의 매각 절차는 향후 금융위원회의 대주주 적격성 심사를 통과하게 되면 마무리된다.

