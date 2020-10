이중근 부영 회장, 지주사·6개 계열사 대표 사임

핵심 임원진도 무더기 교체

[아시아경제 김흥순 기자] 대법원 실형이 확정된 이중근 부영그룹 회장이 지주사와 6개 계열사의 대표이사·사내이사직에서 물러났다.

29일 부영그룹과 전자공시시스템 등에 따르면 이 회장은 지난달 29일 지주사인 부영과 부영주택, 동광주택, 광영토건, 오투리조트, 인천일보, 부영파이낸스대부등 6개 계열사의 대표이사와 사내이사에서 사임했다.

부영그룹의 지주사·계열사는 총 23개다. 이중근 회장은 이 가운데 19개의 대표이사·사내이사였다. 이번에 7개의 대표이사·사내이사에서 이름이 빠졌지만, 나머지 12개 계열사의 대표이사와 사내이사직은 유지하고 있다.

부영그룹은 2018년 2월 이 회장의 구속 직후 같은 해 5월 회장 직무대행 체제를 도입했다. 이어 신명호 전 아시아개발은행(ADB) 부총재(경영 총괄), 이세중 환경재단 명예이사장(법규 총괄), 이용구 전 대림산업 회장(기술·해외부문 총괄)을 회장 직무대행으로 영입했다.

지난해 이용구 직무대행이 사직하면서 부영그룹은 최근까지 2인 공동경영체제를 유지했다. 그러나 이세중 부영그룹 회장 직무대행이 지난달 25일 부영, 부영주택, 동광주택, 동광주택산업의 대표이사직에서 사임하고 회장 직무대행에서 물러났다. 당분간 부영그룹은 신명호 회장 직무대행 1인 체제로 운영된다.

이 밖에 이중근 회장의 3남이자 영화감독으로 활동한 이성한 씨는 지난달 23일부로 부영엔터테인먼트 대표이사에서 물러났다. 부영, 부영주택, 동광주택 등에서 대표이사와 사내이사였던 이기홍 사장도 지난13일자로 퇴임했다. 오투리조트와 천원종합개발의 이종혁 대표이사도 지난달 23일 두 회사의 대표와사내이사에서 물러났다. 그는 광영토건과 부강주택관리, 동광주택산업의 사내이사직도 내놓았다.

