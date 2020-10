KT스카이라이프, 알뜰폰 사업 본격화(종합)

[아시아경제 구채은 기자] KT스카이라이프가 알뜰폰서비스 skylife 모바일을 출시한다. 과학기술정통부가 조건부 등록을 허용함에 따라 알뜰폰 사업을 본격화한다는 방침이다.

29일 KT스카이라이프는 30일부터 알뜰폰서비스 skylife 모바일을 시작하고, KT망을 통한 '반값요금제'를 실시한다고 밝혔다. 무약정, 무위약금에 평생 할인까지 적용 받을 수 있다. 또 유심(USIM) 전용 상품으로 설계되어 비싼 휴대폰을 새로 살 필요 없이 기존 휴대폰에 유심만 바꿔 끼워 간편하게 쓸 수 있다.

요금제는 가성비 높은 LTE, 5G 등 10종으로 다양화했다. 음성 통화 이용시간에 따라 선택형 4종을 월 4,400원부터 21,800원에 이용할 수 있다. 음성 무제한형(월 20,900원) 및 데이터 무제한형(월 27,300원) 상품도 각 1종 준비했다. 음성과 데이터 완전무제한형 상품도 데이터 제공 방식에 따라 월 17,600원부터 42,600원까지 4종으로 구성했다.

또한 모바일 셀프개통을 통해 비대면으로 유심을 구매하고, 모바일샵에서 자급제폰 14종, 중고폰 13종, 모바일 액세서리 등을 고객이 저렴하게 구매할 수 있도록 해 편리하다. 이에 더해 스카이라이프의 특화 요금제로 현재 위성방송 고객이 많은 65세 이상 이용자를 대상으로 별도 할인 요금제와 위성방송과 휴대폰에서 OTT 콘텐츠를 자유롭게 이용할 수 있는 전용 요금제를 연내 조기 출시하기 위해 준비하고 있다.

스카이라이프는 알뜰폰 사업자 최초로 ‘전국민 방송통신 알뜰결합’도 동시에 선보인다. 타 알뜰폰 사업자의 경우 특정지역 고객을 대상으로 결합혜택을 제공하는데 비해, 스카이라이프는 위성방송의 광역성을 기반으로 전국민 대상의 혜택을 제공한다. skylife 모바일과 위성방송의 결합(DPS) 뿐 아니라, 인터넷까지 3종 서비스 결합(TPS) 시 더욱 큰 할인을 제공해 경제적인 요금으로 유무선결합 서비스를 이용할 수 있다. 실제로 위성방송과 100M인터넷을 제공하는 30%요금할인 홈결합에 완전무제한형 모바일 상품을 결합해도 월36,300원이면 가능하다.

김철수 KT스카이라이프 대표는 “skylife 모바일 출시로 기존 위성방송, 인터넷과 더해 스카이라이프 유무선 서비스의 마지막 퍼즐을 맞추게 됐다”며 “특히 위성방송에 인터넷을 더한 30% 요금할인 홈결합의 평생할인 혜택을 모바일에도 적용해 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 거듭나겠다”고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr