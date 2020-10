광주글로벌모터스 경력직 채용 열기 ‘후끈’

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주형 일자리 합작법인 ㈜광주글로벌모터스(GGM)의 경력사원 공개채용에 지원자가 몰리며 치열한 경쟁이 예상된다.

29일 GGM에 따르면 4차 일반직과 5차 기술직 경력사원 채용 접수 결과 평균 10대1을 뛰어넘는 높은 경쟁률을 보였다.

특히 GGM 첫 경력사원 모집 분야인 기술직은 천여 명의 지원자가 몰렸다. 70명 채용에 1005명이 지원해 14.4대1의 경쟁률을 기록했다.

9명을 뽑는 4차 일반직 경력사원 모집에는 148명이 응시에 16.4대1의 경쟁률을 보였다.

GGM은 이들 응시자를 대상으로 서류전형, 인성 및 조직적응 검사, 면접 등 절차를 거쳐 12월 초 최종합격자를 발표할 예정이다.

GGM 관계자는 “이번 공개채용은 채용전문 대행업체인 인크루트를 통해 원서접수를 받아 투명성을 최대한 높였다”면서 “앞으로 공장건설 및 생산설비 도입 등 일정에 따라 단계적으로 추가 인력을 보충해 나갈 계획”이라고 말했다.

