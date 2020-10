[아시아경제 김흥순 기자] 두산밥캣 두산밥캣 241560 | 코스피 증권정보 현재가 28,350 전일대비 1,050 등락률 -3.57% 거래량 535,206 전일가 29,400 2020.10.29 15:30 장마감 관련기사 두산밥캣, 유럽 온라인 론칭행사서 신제품 12종 소개두산밥캣, 건설기계 테마 상승세에 6.3% ↑두산밥캣, 자체 브랜드 제로턴모어 출시…북미 조경장비 공략 close 은 올해 3분기 영업이익이 1112억원으로 지난해 같은 기간 대비 0.8% 증가했다고 29일 공시했다. 3분기 매출은 1조849억원으로 작년 동기 대비 3.8% 감소했다. 순이익은 690억원으로 3.3% 늘었다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr