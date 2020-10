[아시아경제 이지은 기자] 더불어민주당이 서울시장, 부산시장 후보를 내겠다고 한 데 대해 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 "약속을 파기한 것"이라고 비판했다.

김 위원장은 29일 오후 전북도의회에서 열린 기자회견 직후 기자들과 만나 "민주당 당헌당규에 자책사유가 있어 후보를 내지 않겠다고 했는데, 그것은 약속을 파기한 것"이라며 이같이 말했다.

이명박 전 대통령의 판결에 대해서는 "그거야 법원 판결인데 거기에 대해서 뭘 (말하겠나)"며 말을 아꼈다.

그는 "전북은 지난 총선에서 우리 당이 한 석도 못 얻은 지역이기 때문에 앞으로 분주히 노력, 전북에 국민의힘의 정치적 기반이 자라날 수 있도록 계기를 마련할 것"이라며 "민주당 의원들이 호남 지역 예산 확보 위한 노력을 할 때 우리 당도 여러 상황을 종합해 협력할 것"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr