호반, '2020 혁신기술 공모전' 최종 심사 진행

[아시아경제 이춘희 기자] 호반그룹(호반건설·호반산업·플랜에이치벤처스)이 동반성장위원회, 한국무역협회와 개최한 '2020 혁신기술 공모전'에서 본선 10개 사 발표와 최종 심사가 성황리에 마무리됐다.

호반그룹은 29일 코엑스 인터콘티넨탈 호텔에서 '2020 혁신기술 공모전' 본선에 오른 10개사의 발표와 최종 심사를 진행했다고 밝혔다. 2020 혁신기술 공모전은 ▲원가절감 등 혁신기술 ▲건설정보통신(ICT) 기술 ▲인공지능(AI)·빅데이터, 에너지·환경 분야 기술 ▲4차 산업혁명 기술 활용 건설 및 스마트시티 4가지 주제로 2달가량 진행됐다.

이날 행사에는 권기홍 동반성장위원회 위원장과 한진현 한국무역협회 부회장, 최승남 호반그룹 부회장, 김대헌 호반건설 기획부문 대표 등 관계자 50여명이 참석했다.

권기홍 동반성장위원장은 인사말을 통해 "이제는 한 기업이 혼자서 혁신의 전 과정을 디자인 하고 결과를 예측할 수 있는 시대는 지났다"며 "기존에 묶여있던 (대기업과 중소기업 간) 수직적 관계에서 벗어나 새로운 협력 대상을 발굴해내고 촉진하는 호반그룹의 기업 생태계 구축이 건설업을 넘어 장래에 우리나라를 끌고 나갈 것"이라고 말했다.

이번 공모전에는 총 307건의 기업과 프로젝트가 접수됐다. 이후 서류심사와 기술심사, 대면심사 등을 거쳐 이날 총 10개 기업이 본선에 올랐다. 본선 진출 기업들은 인공지능(AI) 건축설계, 새 집 증후군 없는 친환경 도장기술 등 신기술들이 선보였다.

공모전에서 대상으로 선정된 중소기업 또는 스타트업에는 총 3억원 규모의 기술개발 지원금을 제공하고 투자설명회와 기술상담회에 참여할 기회도 제공한다. 대상 수상 기업은 최종 심사를 거쳐 11월 중 발표할 예정이다.

최승남 호반그룹 부회장은 "동반성장, 상생협력, 혁신기술 등의 가치가 기업성장에 얼마나 중요한 것인지 잘 알고 있다"며 "우수한 기술을 발굴하고 혁신기업에 투자해 호반그룹의 미래를 함께할 네트워크를 구축해 나가겠다"고 강조했다.

