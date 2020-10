[아시아경제 이민지 기자] 삼화네트웍스 삼화네트웍스 046390 | 코스닥 증권정보 현재가 1,375 전일대비 5 등락률 -0.36% 거래량 93,907 전일가 1,380 2020.10.29 13:55 장중(20분지연) 관련기사 삼화네트웍스, JTBC '쌍갑포차' 제작 계약 체결【전문가추천】 급격한 주문 증가 예측 '5G 관련주' 삼화네트웍스, 지난해 영업익 1억7353만원…전년比 흑자전환 close 는 SBS 아침드라마 ‘불새2020’의 제작공급계약을 51억9672만원 규모로 체결했다고 29일 공시했다. 제작편수는 120부작으로 회당 4330만600원으로 전체 계약금액은 최근 매출액 대비 9.6%이다.

