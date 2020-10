"더 편리해진 금융정보 일괄조회"…어카운트인포 모바일앱 개선

[아시아경제 박선미 기자] 금융결제원은 어카운트인포 모바일앱을 전면 개편하고 이용 고객 대상으로 추첨을 통해 백화점 상품권, 커피 모바일 쿠폰 등 경품을 증정하는 이벤트를 실시한다고 29일 밝혔다.

어카운트인포는 한 번의 로그인으로 본인명의의 금융정보를 일괄 조회하는 서비스다. 금융결제원은 그동안 금융정보 제공범위(계좌, 자동이체, 카드, 카드포인트, 보험, 대출내역 등) 확대 등에 주력했으며, 이용고객 불편사항 해소 및 개선의견 반영을 위해 편의성 개선에 중점을 둔 모바일 앱 전면 개편을 추진했다.

▲메뉴 및 금융기관 개인 설정(즐겨찾기) 가능 ▲얼굴인증 도입 등 인증기능 개선 ▲계좌 상세정보(계좌번호, 잔액 등) 일괄조회 ▲조회결과 PDF 저장 및 시각적 이미지 구현 등이 주요 개선 내용이다.

어카운트인포 회원이 아닌 경우에는 모바일앱 신규 이용등록을 통해 이벤트에 참여 가능하며, 기존 이용고객은 이벤트기간 동안 3일 이상 로그인 하면 자동 응모된다. 이벤트 기간은 신규앱 배포시부터 11월 30일까지다.



금융결제원 관계자는 "앞으로도 금융당국 및 참가 금융기관과 적극 협업해 금융 소비자의 금융정보 접근성 제고 및 자산관리 편의를 위해 지속적으로 서비스를 개선해 나갈 예정"이라고 전했다.

