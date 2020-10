청담동 명품판매 업체 대표 12억 챙겨 잠적…경찰 수사

고소 피해자 23명, 피해금액은 12억원

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남구 청담동의 한 명품업체 대표가 명품을 구매해주겠다고 한 뒤 돈만 받고 잠적했다는 신고가 계속돼 경찰이 수사에 나섰다.

서울 강남경찰서는 사기 혐의로 고소장이 접수된 A씨를 입건해 수사를 진행 중이라고 29일 밝혔다.

피해자들은 A씨가 저렴하게 명품을 구매해주거나 중고명품을 대신 팔아주겠다고 했지만 돈만 받고 잠적했다며 고소장을 접수했다. 지난 8월 A씨가 매장 문을 닫은 뒤부터 연락이 되지 않는 다는 것이다.

현지까지 A씨를 경찰에 고소한 피해자들은 23명이며 피해금액은 12억원에 이른다. 고소를 진행하지 않은 고객까지 포함하면 피해자는 100여명, 피해 금액은 100억원에 달하는 것으로 알려졌다. 피해자 중에는 연예인이나 유명인도 포함된 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 "고소장이 계속해서 접수되고 있으며 고소인 조사를 마치고 피의자를 불러 조사를 진행할 방침"이라고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr