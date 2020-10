[아시아경제 이민지 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 59,000 2020.10.29 08:47 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성전자 "35조2000억원 규모로 반도체·디스플레이 부문 시설투자"[속보] 삼성전자, 3분기 가전부문 영업익 1조5000억원…역대 최대[속보] 삼성전자, 3분기 매출67조원…분기 사상 최대 close 는 분기배당으로 보통주와 종류주 1주 당 354원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당율은 보통주 0.6%, 종류주식 0.7%이다. 배당금 총액은 2조4046억491만4500원이다. 배당기준일은 지난달 30일이다.

